Las mayores locuras de los fans de Taylor Swift: Pañales, NFL y millonadas por un recuerdo

Taylor Swift es actualmente la gran reina del pop. La cantante estadounidense de 33 años lidera las listas de ventas y su gira mundial The Eras Tour ha desatado la locura en todas las ciudades en las que ha hecho parada. De hecho, se ha convertido en la gira más taquillera de la historia con 'sold out' en todos los conciertos e interminables listas de espera para conseguir hacerse con una entrada. De hecho, ha sido nombrada personaje del año 2023 por la prestigiosa revista TIME.

Sus fans, los conocidos como 'swifties' son una legión y muy fieles. Estan considerados los más entregados de la historia y durante los últimos tiempos han provocado historias sonadas en su batalla por defender a toda costa a la estrella. Un ejemplo es cuando en las votaciones del pasado Golden Boy votaron en masa a Jude Bellingham porque Alejandro Balde, su competidor por el galardón, había dicho que no le gustaba la música de Taylor Swift.

Baldé's vote for the Golden Boy award went from 43% to 8% after the intervention of Taylor Swift fans and Bellingham's vote went from 30% to 89%.



Insane. ?? https://t.co/r2y9nxkyU3pic.twitter.com/l2GkcGTHiy