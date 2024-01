Va al cine con su novio y lo que ocurre en plena película le hace perder el conocimiento: "No me miraba"

En 'La hora de los fósforos' de 'Herrera en COPE', tenemos la oportunidad de descubrir historias dispares que viven nuestros fósforos. Una de ellas nos la contaba María. ¿Quieres saber lo que le pasó en un cine? No tiene desperdicio. Escucha su historia en el audio que tienes disponible a continuación.

Explicó que fue al cine con su novio. Fueron a ver 'Million Dollar Baby'. Todo iba normal. Hasta que, en la película, le hacen una traqueotomía a uno de los personajes. "Empecé a tener calor. Era verano. Y yo le decía a mi novio que me estaba mareando y no me miraba. Me daba aire sin mirarme. No me acuerdo de más", explica. Prosigue su discurso indicando que cuando se despertó "estaba fuera, con las piernas para arriba. Quitaron la película".

Pero es que esto no fue lo único que le ocurrió. Ella es policía y, en un momento dado, acudió a un curso de primeros auxilios. Era la única mujer en la sala.

"Empezaron a hablar de torniquetes. La ponente es una compañera que da ella la conferencia y me dijo que no me pusiese al final. Y mi marido, que ya me conoce, me dijo 'madre mía, ya me vas a dar el día'. Aquello lleno de comisarios e inspectores. Yo no quería, porque me daba vergüenza. Y otra vez me pasó lo mismo. Se me nubló la vista. Y ya me desperté en la enfermería otra vez. Perdí el conocimiento", cuenta provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

"Lo de 'Million Dolar Baby' me ha matado", dice Alberto Herrera, concluyendo así el relato de esta chica que no tiene desperdicio.

Más historias de nuestros 'fósforos': Desmayos en lugares disparatados

El testimonio de María no fue el único. Los desmayos de nuestros 'fósforos', sin duda, son de lo más divertidos por las circunstancias surrealistas en las que se produjeron, aunque para ellos significase pasar un mal trago.

Ana es una oyente que, de forma estridente, contó la ilusión que le hacía entrar en 'Herrera en COPE'. "La COPE vamos, es total. Yo sufrí un desmayo porque tuvo un problema gordo. Pero salió bien. Yo vivo en Aragón y soy de Valencia. Fui al hospital y en el hall empezó todo a darme vueltas. En mi vida me hubiese imaginado eso", cuenta.

Estaba sola en medio de la recepción y nunca le había pasado. Allí no había nada. "Al final, por suerte, vinieron con una silla de ruedas. Me sentaron ahí. Fueron muy amables. No desayuné. Y fatal".

Antes de acabar su relato, ha insistido en que siempre escucha la COPE.

Otro oyente, llamado Antonio, ha explicado que su mujer vivió una situación complicado. "Todo estaba televisado en directo. Canal Sur. Semana Santa. Dos horas de espera para que llegase el Cristo en una rampa. Conforme venía el Cristo, en mi hombro y entre el paso y yo. Mi mujer y un policía. 'Antonio, que me mareo'. Se nos va a desplomar. No cabía para caerse. Y el policía parándolo todo".

Prosigue su historia indicando que "se lió una muy gorda". Tienes el resto de oyentes en el siguiente audio. ¡No te lo puedes perder!

Por último, recogemos lo que le pasó a Cristina. Nuestra oyente contó que "era una noche de tomar pescaítos, un día de gala en la feria de Sevilla. Yo ya me había tomado unas cervezas. Voy al baño sola. Entro, hago pipí, y justo al abrir la puerta me caigo redonda. Cuando me despierto, estoy en una silla delante del servicio y preguntando qué había pasado. Había un pelirrojo. Creo que era el único que había en la caseta".