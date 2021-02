Cazador cazado: el oso que sorprendió al furtivo que iba a matarlo en un safari por Canadá

Este lunes se celebra el día del hipopótamo y los oyentes de Carlos Herrera han querido recordar a este animal relatando las historias más graciosas que han vivido en sus safaris por el mundo. Entre todas las llamadas ha destacado la de Guillermo, que estuvo con su padre en un safari por Canadá cazando osos negros.

“Era nuestra primera experiencia. Recuerdo que mi padre me dijo: 'Niño, pregunta tú que eso es muy peligroso'. Y yo pregunté y me dicen: 'Este año solo se han comido a dos, pero a mi padre eso como que no le dio mucho ánimo”, ha dicho el oyente sobre los osos negros.

Para cazarlos, a los osos les ponían comida en un árbol y después esperaban a ver si iban a por ella. “Pues cuando echan de comer, estaba recién subido un compañero a su puesto y sonó un tiro. El postor se pensó que al señor se le había escapado un tiro y que se había matado, pero no, había escuchado un ruido más arriba de un oso que había trepado más de lo que el puesto medía, que eran tres metros”, ha recordado el oyente.

“Tú imagínate el susto cuando ve el oso encima suyo”, ha relatado Guillermo, que también ha dicho que otros compañeros iban con “un arco y una flecha” a matar al oso. “Imagínate el mérito que tiene que te dejen ocho horas en medio de un bosque tremendo y que nada más tengas un arco y una flecha”.