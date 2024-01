Va a casa de un amigo a comer y se queda petrificado por lo que le sirve: "Olía de escándalo"

Este jueves, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre las pequeñas cosas que hacen feliz a los oyentes. Alberto Herrera ha puesto un ejemplo: llegar a la parada justo cuando llega al autobús.

Luis es el primer 'fósforo' que ha querido respondernos a este asunto. Explica que iba corriendo para llegar a casa y poder hablar bien con nosotros. "La cosa que me hace feliz es un poco escatológica. La puedo describir como se merece este programa: es cuando una persona se sienta en el servicio. Me refiero a las personas que, como yo, tenemos cierta regularidad", indica.

Más allá de eso, hemos descubierto una historia muy particular. Francisco ha entrado en directo para contar la gran venganza que le hizo a un amigo. Escúchalo en el siguiente audio.

Audio





En concreto, Francisco ha explicado que tiene un "grupo de amigos que nos hemos pegado unas fiestas del quince. Memorables. Y algo que odio tremendamente es esta gente que se presenta habitual para incorporarse. Y a la hora de limpiar, no aparecen por ningún lado", narra visiblemente molesto.

Francisco prosigue su discurso indicando que le preparó una buena trastada a un amigo de ese perfil. "Teníamos previsión de que se presentase un amigo con sus hijos. Yo agarré una lata de comida de mi perra que tenía unos trozos de carne espectaculares. Aquello olía de escándalo. Lo puse en la mesa".

¿Y cómo acabó esto? Pues cuenta el oyente que le gustó el plato. "Se lo comieron, pero con patatas", concluye su intervención, provocando las carcajadas del resto de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Juan Manuel, por otro lado, ha explicado que es transportista. Se tira todas las semanas fuera de casa. Llega viernes noche y le gusta mucho la cerveza. Pero no siempre tiene en la nevera. Su felicidad, según cuenta, es cuando abre la nevera y, de repente, "sacas el fiambre y ves que hay al fondo de la nevera una. Tengo el viernes salvado. Es un fin de semana fantástico".





Antes que nada, Diego ha querido darle la enhorabuena a Alberto Herrera por el programa. "Yo soy de Hellín, y soy aficionado del Athletic. Tengo 73 años. Anoche dormí del tirón (ganó su equipo)". Ese ha sido un pequeño placer que ha disfrutado mucho.

"Me hace feliz cuando salgo a correr y llueve"

Estrella ha asegurado que ya siente que es amiga tanto de Alberto Herrera como del resto de colaboradores. Inmediatamente después, ha contado su historia. "El mejor momento es cuando yo me levanto y no escucho ni los pasos de mi marido bajar las escaleras, ni el chirriar de la puerta de mi madre que ya sale de mi habitación. Y mi instante de felicidad es ese".

Otro momento muy feliz para ella es cuando se acaban las navidades. "Es exagerado, las colas tan largas en todas partes".





Alberto Herrera se ha querido detener en los pasos de su marido por las escaleras. Responde que es muy fácil. "Yo bajo en silencio. La cafetera la dejo puesta el día anterior. Es por no molestar y que no se despierten. Y por el cristal veo si va a bajar mi marido por las escaleras". Lo que pide ella son cinco minutos de relajación. Y no la entienden. No te pierdas aquí la sección al completo.

Audio





Silvia es otra 'fósfora', por último, que nos ha contado cuál es su pequeño placer en el día a día y la rutina. "Una cosa que me hace muy feliz es... a ver, yo salgo a correr cada día. Ha fallecido mi mamá, tengo ansiedad, y me lo han recomendado mis psicólogos. Le mando un beso a mi madre donde esté. Mi placer es cuando salgo a correr y llueve". Lo que pasa, en palabras de Silvia, es que "todo el verde, todo el olor a tierra, ahí es mi momento. Hay gente que sale escopeteada. Yo me paro. Veo todo".