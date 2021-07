Ana Bru, la primera mujer española que viajará al espacio: “Lo de Branson es el inicio de una nueva era”

Este domingo, el viaje al espacio del empresario y mulitimillonario británico Richard Branson, el primero de un civil, “es el inicio de una nueva era que marcará un antes y un después”. Así lo define Ana Bru, la primera mujer española que volará al espacio y que con su empresa de viajes de lujo Bru&Bru es la única autorizada para vender billetes en España y Andorra.

