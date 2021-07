El primer viaje al espacio de un civil, el del empresario Richard Branson, está dando mucho de qué hablar

Richard Branson, empresario multimillonario británico, ha sido el primer civil en viajar al espacio. Una aventura a la que ya se han apuntado miles de personas, entre ellas la española Ana Bru con quien hemos hablado en ‘Herrera en COPE’.

