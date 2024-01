El alimento que debes incluir en tu desayuno para vivir más de 100 años: recomendado por una mujer de 102

Este miércoles, en 'Herrera en COPE', hemos preguntado a nuestros fósforos por aquellos remedios caseros que ponen en práctica en su día a día. Cómo curar una quemadura de aceite con un alimento que tienes en tu nevera o qué productos te ayudan a eliminar la tos son algunos de los consejos que han explicado los oyentes a Alberto Herrera.

Uno de los más curiosos es el de Loli, que ha recordado el momento en el que conoció a una anciana de 102 años y le explicó cuál era su secreto para haber llegado a esa edad en muy buen estado de salud. Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio





"Hace mucho tiempo estuve de viaje, se celebró el cumpleaños de una mujer que tenía 102 años", comenzaba diciendo. Explicaba entonces que, al preguntarle por su secreto para tener buena salud con tantos años, le contó que "tomaba mucha miel". "Siempre habían tenido muchas colmenas y tenía apariencia de una persona de 70 años", relataba Loli en 'Herrera en COPE'.

Tras conocer la historia de la anciana, esta fósfora decidió aplicarlo en su vida: "Desde entonces, hace cuatro años, empecé a tomar miel todas las mañanas en el café media cucharadita y puedo decir que en este tiempo no me he resfriado nunca. Me ha ido muy bien, en mi casa todos han tenido gripe y yo me he salvado".





Los remedios caseros de los oyentes de Herrera

Ana María ha compartido un remedio para desenredar cualquier nudo, desde una cadena hasta un hilo de lana. "Tienes que empezar a abrirlo con los dedos y vas soplando a la vez. En cualquier bolsa, como la de basura, en la lana, en una cadena. Es efectivo de verdad", explica. "La gente que lo oiga puede pensar que no es verdad", añadía, aunque ella asegura que funciona.

Carmen ha sido otra de las oyentes que ha llamado para compartir sus consejos y es que justo lo ha puesto en práctica minutos antes de hablar con Alberto Herrera. "He comprado una encimera nueva. Antes tenía los mandos frontales y ahora los tengo arriba y yo pensaba, se me van a llenar todos de aceite, cómo los voy a tapar. He cogido la tapa de una caja de cartón, y la he forrado con papel de plata para que no se queme. Hago como una caja pequeñita y así los puedo usar", ha narrado.

Por su parte, José Luis ha explicado cómo curar las quemaduras con un alimento que todos tenemos en casa, el vinagre. "Soy ciego total y en la cocina me ha pasado muchas veces. Coges un vinagre normal, si está frío mejor, lo echas en un vaso y metes el dedo dentro hasta que te cubra. Se queda la herida como acolchada, pero no te sale ampolla y se te va a quitar el dolor", ha detallado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Siguiendo con alimentos, Maika se ha referido a cómo decir adiós a la tos usando una cebolla: "La pones en un bol en la habitación y por la mañana ya no tienes tos. Con un par de trozos cortados, con la piel quitada y con agua. No hay que respirar en el bol ni nada, lo único importante es ventilar bien la habitación. Me lo dijo mi abuela porque yo era muy asmática y tosía mucho", ha sido su consejo.





En otra línea, Pedro se ha referido a un aspecto más técnico centrado a su profesión. "Me dedico a la cerrajería, al tema de la soldadura. Cuando sueldas y te pilla la luz de la soldadura sin la protección no puedes dormir por la noche porque es como si tuvieras arena en los ojos. Para ello, cortas una patata por la mitad, te pones media patata en cada ojo con un trapo y descansas mejor que con un colirio u otra cosa", explicaba.

Escucha los consejos de los fósforos en el siguiente audio.

Audio