Un abogado, contra el tribunal del jurado: "Que el coche lo repare el mecánico y al acusado lo juzgue el juez"

Rodrigo Lanza ha sido condenado a cinco años de cárcel por el asesinato de Víctor Laínez. Un tribunal popular llegó a la conclusión de que era culpable de un delito de lesiones con imprudencia y resultado de muerte.

Aunque en un principio la Fiscalía pedía 25 años de prisión por un crimen con agravante ideológico, ahora, después de casi dos años en prisión provisional, Rodrigo Lanza podría salir en junio.

Tras conocer la noticia, este miércoles le hemos preguntado a los oyentes de Herrera por su experiencia como jurados populares. Entre todas las llamadas ha destacado la del 'fósforo' Antonio, abogado de profesión.

Aunque los letrados no pueden formar parte de esta institución porque se requiere que los jurados no tengan conocimientos jurídicos, el oyente ha dicho que "hay un principio no jurídico, sino de la abogacía en la defensa de los acusados, según el cual, si defiendes a un acusado inocente, que el tribunal esté formado por jueces profesionales, y si es culpable tu cliente, por un jurado popular".

Ello "porque los jueces son menos manipulables y engañables y, sin embargo, al jurado, como no puede saber de derecho, es más fácil engañarle", ha justificado el oyente.

"A mí me gusta que el coche lo arregle el mecánico y al acusado lo juzgue un tribunal profesional", ha subrayado el oyente.