Viaja a Benidorm, le trae un regalo a su amigo, y esto es lo que opina cuando se lo da: "Lo siguiente..."

Por si no lo sabes todavía, hay una sección histórica de 'Herrera en COPE' a la que tenemos especial cariño. Es ese instante en el que charlamos con nuestros 'Fósforos' (los oyentes más fieles y generosos).

Responden al tema del día que les proponemos en el 900.50.60.06. En este caso, les preguntamos sobre prendas extravagantes que usan. O algún ser querido. ¿Les horroriza? ¿Les gusta?

El primer 'Fósforo', llamado Fran, dice que no entiende el chaleco de plumas debajo de un traje. "No lo entenderé nunca. Es algo muy raro", explica.

Más allá de eso, cuenta que tiene 44 años y tiene ropa de correr "de tirantes de Rocky. Un conjunto de los años 80. Azul celeste. El color es muy llamativo. En alguna ocasión especial, si me levanto y paso la aspiradora, me levanto muy pronto y me lo pongo. Y me hago un 'I want to break free' mientras mi chica está durmiendo". Cuando escucha la aspiradora y le ve aparecer así, "ya tengo el lío por la mañana".

Hay una prenda del marido de Raquel, una oyente, que tiene en el armario... y que odia. Es la camiseta del Valencia. Lo dice con todo su cariño a los aficionados. "Lleva hasta los hombros, en horizontal, la senyera. De verdad, es que encima tan pegado que va. Dios mío. Es que me da mucha vergüenza que se ponga esa camiseta".

"MI HIJO TENÍA UNOS PANTALONES 'CAGAOS' QUE ERAN UN CROMO. QUÉ COSA MÁS FEA"

Inmediatamente después, Ignacio dice que le regalaron desde Benidorm una camisa hawaiana. Muy "fea no, lo siguiente. Llevo 10 años sin salir de Soria. La tengo como un objeto más, ¿y qué color no tiene? Todas las nubes, figuras florales...". Así, la conclusión que alcanzamos al escuchar a este 'Fósforo' es que no le gustó en absoluto esa camisa hawaiana que le trajo su amigo desde Benidorm.

Paqui ayer estuvo en Sevilla y su voz afónica nos deja entrever que se lo pasó muy bien. Además, responde al tema del día con mucho arte. Hay una prenda en el armario de su hijo que no puede ni ver. Unos pantalones que eran "de aquellos cagaos, llenos de remiendos. Tenían la bragueta cosida atrás. Eran un cromo. Me dijo que me las había regalado su novia. Qué cosa más fea".

¿Y de qué prenda nos quiere hablar Francisco Javier? En el armario, tiene unos mocasines rojos. Fue a una comunión "y antes de salir de casa me dijo mi mujer: ¿te vas a ir con los mocasines? Y yo le respondí que sí. Ella me dijo que así no iba conmigo. Son rojo mate, no brillan".

Por último, Patricio se compró en la Expo '92 el chándal de Currito. Después, se convirtió en su mono de trabajo "con sus agujeritos, manchas de pegamento. Me lo sigo poniendo pero temo que se deshaga".