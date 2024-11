Un vecino de Talavera sale a pasear de niño con su padre y así le afecta esta decisión 40 años después: "Se encontró..."

En el 900.50.60.06 invitamos a nuestros 'fósforos' a hablar sobre aquellos aparatos electrónicos y/o objetos que han salido muy buenos. Un oyente, Javier, le decía a Alberto Herrera que tiene una olla maravillosa que tiene muchos años y todavía le funciona.

Miguel, por otro lado, ha querido contarnos que con 14 años estudiaba BUP en Talavera de la Reina. Al pasear, vio un plumífero en un escaparate. Hoy, con 57 años, todavía sigue usando ese plumífero.

Una 'fósfora', llamado Marian, asegura que compró en septiembre de 1978, justo antes de marcharse a Alemania, una batería de cocina. Cacerolas, ollas, etc... "y siguen funcionando. Mis hijos no se lo creen. Perfectamente". Pero es que, además, tiene un sofá que cumplió hace 40 años. Ha vivido en "San Sebastián, en San Roque y el sofá está perfecto. Es comodísimo. También me compré en Donosti un jersey que ya tiene 30 años. Lo usa mi hija".

"TENGO UN OBJETO QUE COMPRÉ EN LA PRIMERA COMUNIÓN Y FUNCIONA"

Manuel relata su caso. Su padre era migrante. Estuvo en Francia y Suiza. Le gustan mucho las herramientas. Y, a sus 53 años, tiene un metro que le compró su padre y funciona perfectamente. Tiene un walkman, un móvil antiguo.. y todo le va perfectamente. Tiene también un objeto que le compraron en la primera comunión y funciona

Inmediatamente después, Fernando argumenta que ha heredado una lavadora de su madre. La compró en 1988. No hace ruido. Es perfecta.

Por último, hablamos con Fina. Nos cuenta que sus hijos tienen un disfraz de sandía que tiene 14 años ya. "Todos los años se ponen el mismo. Guardado está. En la retreta, los dos vestidos de sandía. Estaba asqueroso el disfraz y este año, ya no está. Está en la basura. Se acabó".

¿Qué es y cómo te esta afectando la obsolescencia programada?

En un mundo donde la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos se vuelven cada vez más urgentes, la batalla contra la obsolescencia programada emerge como una prioridad.

Desde la Fundación Feniss, Benito Muros lidera una cruzada para desafiar la práctica arraigada de diseñar productos con una fecha de caducidad preestablecida, una tendencia que ha influido en la forma en que consumimos y en el impacto ambiental de nuestra sociedad.

En una entrevista exclusiva, el presidente de la Fundación Feniss, Benito Muros, expone los entresijos de la obsolescencia programada y las implicaciones que tiene para el medio ambiente y los consumidores.

Desde sus inicios en 1932, con Bernard London planteando el concepto, hasta la actualidad, donde gigantes tecnológicos como Apple son cuestionados por su papel en perpetuar esta práctica, la obsolescencia programada sigue siendo un tema candente en el debate sobre la sostenibilidad y la ética del consumo.