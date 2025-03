Va al supermercado, se fija en una estantería, y lo que hace con su móvil provoca la reacción del resto de clientes: "Venga, hombre"

La gran mayoría tenemos en nuestros teléfonos una 'app chorra' que no utilizamos. Y ahí está, ocupándonos espacio. Queremos descubrir cuáles son las que tienen nuestros 'Fósforos'. Como siempre, nos responden en el 900.50.60.06.

María es la primera oyente que responde a este tema. Antes que nada, dice que nos llama desde Córdoba y está sufriendo los estragos de la borrasca Herminia. Nos cuenta que tiene una app que le recuerda cuándo tiene que beber agua. "Desde las ocho, empieza cada dos horas a recordármelo. Me lo recuerda con un sonido como de agua cayendo de un vaso", dice María.

Otro 'Fósforo', llamado Capi, tiene una app chorra y con la que trabaja en una empresa de paquetería. "La app que utilizamos para registrar los paquetes y es con inteligencia artificial".

Jorge, por otro lado, se encuentra en una gasolinera y va de camino a Ávila. Inmediatamente después, dice que tiene Snapchat. Y es chorra, chorra. "Te cambia la cara y yo simplemente la empleaba para pasar un rato divertido en alguna sobremesa y hacer fotos de mis clientes con filtros. Entonces, cuando me llaman, me aparece en la pantalla su cara con el Snapchat que yo hice".

José Antonio responde con generosidad al 'tema del día'. Llama desde Extremadura. La app más inútil que tiene "es una de plantas. La broma aquí es que solamente tengo un cactus y la app la tengo para seguir la evolución de la maceta. Se me ha muerto ya dos veces la planta".

Ana María viene de comer y dice que se ha cabreado mucho por la app que tiene en su móvil. En dicha app, critica todo lo que coge. "Me lo dijo mi hija. Y es que todo es malo...¿Y qué compro? De verdad, es que es un amargamiento de vida. Me sale o mediocre, o malo". Añade al respecto que "hay cosas que son buenas: el brócoli, las verduras... la verdad es que ya sé las cosas que son más malas. Pero es que toda la gente se me quedan mirando, 'esta está chalá'. Venga hombre. Que nos vamos a morir igual".

¿Y qué app tiene Pedro Juan? Un verano en Sevilla, relata, había muchos mosquitos. Y salió una app "que era ahuyentador de mosquitos. Lo ponías y era un sonido muy finillo. Lo dejabas puesto en la mesita de noche. Y amanecías igual", provoca provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Otro 'Fósforo' tiene una app que desplaza como letras y en mayúsculas. La utilizaba "para pedir canciones al DJ en la discoteca. Le ponía el título y si no me la ponía, le escribía 'Quillo, por favó'. Algunas veces, me sirvió. En las bodas, no tanto. Ahí ya tienen sus músicas y sus cosas".

Loli es una 'Fósfora' que nos decía, hace un tiempo, que no puede "cuando vas a los supermercados de los centros comerciales. Va la clásica familia con los niños y, por los pasillos, se encuentran con otra familia amiga. Los carros atravesados. No puedes pasar. Y no se da cuenta la gente que estorba. Sobre todo, en fechas señaladas, es que es horroroso".

¿Y qué le molesta a Vicente? Aseguraba que "me irrita, que tenemos un problemón ahora, que desde que han quitado la autopista de pago en Cataluña... pues ahora, se meten coches por el carril izquierdo. Se ve enseguida a esas personas".

Por último, recogemos el testimonio de una 'Fósfóra que vivía en Barcelona y, cuando va a dar un paseo con su marido, esquivaba mesas de los bares y bicis "pero lo que no soporto es, que cuando voy andando, me encuentro a la gente mirando al móvil y no me ceden el paso porque no me ven". Luego indicó que tenía una anécdota muy divertida en el supermercado. "Un señor se me quiso colar y mi marido es una persona que no pierde los nervios. Pero, en ese momento, le recriminó".