¿Qué es lo primero que hacen nuestros 'fósforos' al despertarse? ¿Escuchan la misma canción todos los días? O no, igual lo que necesitan es silencio. Recogemos algunos de sus testimonios. Como es el caso de María Ángeles, que nos dice que según se despierta, lo primero que hace desde la cama "es jugar a la palabra del día. De alguna forma, empiezo a activar el cerebro. Que nunca viene mal".

Añade que, aunque tarde, "nunca es tarde para aprender. Esta mañana, el país que he adivinado ha sido Irlanda".

Otra 'fósfora', llamada Antonia, asegura que se levanta a las cinco de la mañana. Tiene que irse a las ocho a trabajar, pero "como yo no duermo bien, pues me lavo la cara, las manos y me tomo el primer café. A continuación, me pongo a leer un libro. Por lo menos una hora. Yo tengo muchos de cuando era socia de Círculo de Lectores y ahora puedo dedicarme a la lectura".

Hay mucha gente que recomienda leer porque activa la mente. Antonia está de acuerdo con esa premisa y, además, añade que evita ver el teléfono desde primera hora.

Miguel Ángel, por otra parte, nos dice que esta mañana se ha despertado a las 5:45h. Como siempre. Y hay algo que hace desde hace 40 años. Afeitarse. "Todos los días. Y ahora como está el baño en suite, es mucho más cómodo que antes. Uso la de cinco hojas, que cada vez va mejorando mucho".