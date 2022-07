Pilar, la oyente de Carlos Herrera que tuvo una confusión: “Me abrió la llave y arrancó”

Ana de Huelva dice que es una persona muy limpia y ordenada que se compró un Renault 5, de segunda mano, cuando aprobó el carnet de conducir “amarillo platanito”, todo el día limpiando el coche. Tenía el radiocassete de los que se cambiaban y yo siempre le cambiaba los fusibles. De tan limpia y ordenada como soy, tenía todo el manojo de las llaves juntas, yo solo utilizaba la llave de la gasolina y la de la puerta y tiré las otras llaves, peor me di cuenta que las que había tirado era las que utilizaba. Si me vieras metida en el cubo de basura buscando las llaves, con lo limpia que yo soy.

El de Pilar es un caso excepcional y sorprendente. Una mañana cuando salía de trabajar llamó a su marido para saber dónde estaba el coche. Así que Pilar se subió en el coche pero notaba algo raro “no tenía el espejo retrovisor, la emisora de la radio era distinta…”, aun así Pilar Llegó a su casa y llamó a su marido para decirle que habían intentado robar el coche. Antes de denunciar el marido de Pilar decidió ir a ver el coche y cuando llegó y vio que el maletero estaba “mugriento y lleno de cosas” se dio cuenta que ese no era su coche y le preguntó a su mujer “¿cómo has traído este coche?”, a lo que Pilar le contestó “me abrió la llave y me arrancó”. Al final, el marido devolvió el coche al lugar en el que estaba estacionado.