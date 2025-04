Pasea por una calle del Trastevere en Roma y al ver cámaras de televisión, se queda atónita por este motivo: "10 minutos antes..."

En 'Herrera en COPE' tenemos una sección especialmente querida. Nuestra 'hora de los Fósforos'. En ella, los oyentes nos cuentan anécdotas que han vivido a raíz del tema del día que les proponemos. Queremos que nos hablen, en este caso, sobre famosos que se han encontrado en sus vacaciones.

Abencia es la primera oyente que relata que se encontró al Papa en Roma este Jueves Santo. Lo vio salir de un garaje.

Vatican Media El Papa Francisco en la cárcel regina Coeli

"Es incluso mejor que pasear por la ciudad. Estábamos en el Trastevere, en una calle apartada del bullicio y cuando estábamos llegando a nuestro apartamento, nos encontramos cámaras. Mi amigo, que era periodista, quiso acercarse. Tenemos enfrente una cárcel y pensábamos que sería un preso famoso. Empezamos a mirar Twitter y vimos que el Papa había entrado 10 minutos antes", relata en 'Herrera en COPE'.

Añade que había seguridad y, a los 20 minutos, salió el Papa con la ventanilla bajada "y nos saludó cuando se iba".

Mercedes, por otro lado, ha tenido ocasión de conocer a unos cuantos famosos. El que más le llamó la atención fue el que se cruzó en Lanzarote. Un día, cuando empezaba a atardecer, se quedaban en una terraza. Empezaron a ver que, casi todas las tardes, "aparecía por allí Gorbachov que iba acompañado por seguridad. Nos llamó mucho la atención. Hacía poco que había dejado de ser presidente. Casi todas las tardes lo veíamos".

"un camarero nos avisó de que estaba paul mccartney"

¿Y con qué famoso se encontró Concha? Dice que vio a Paul McCartney. Se lo cruzó en Egipto. Estaban haciendo un crucero y bajaron allí "reservamos un día para cenar una noche. Un camarero nos avisó. Me emocionó mucho. Había unos músicos tocaron una canción de los Beatles".

Juan Pedro es otro 'Fósforo' que tuvo la oportunidad de compartir hotel y mesa con "María Jiménez, Enrique San Francisco... en el 92, también, iba paseando en las Ramblas. La tienda estaba sola. Aparecieron dos escoltas y detrás de ellos Michael Jackson. Me cogió uno de los escoltas del hombro y me levantó los pies del suelo. Me separó de él. Pero Michael Jackson me firmó un autógrafo. Fue una experiencia muy buena".

Este oyente, llamado Joaquín, fue a ver el teatro, y el protagonista no se presentó. Pero, de todos modos, lo disfrutó. Días después, se fueron a Sevilla. Porque jugaba el Betis. Disfrutaron de una comida y "al lado se sienta un señor que era Juanito Navarro, el que no hizo la obra de teatro".

Por último, un 'Fósforo' dice que se encontró con Alejandro Sanz. Hizo escala en Miami en un viaje y también cuenta que siempre le han encontrado parecido con él. En el aeropuerto, lo vio "y nos pusimos de espaldas, con la misma postura. Vinieron dos chicas pidiéndome autógrafos a mí. Alejandro Sanz se reía. Charlamos un poco y bien. Era graciosa la situación".