Un oyente de Carlos Herrera viaja a un pueblo de Cádiz y alucina por lo que ve en plena calle: "Tremendo"

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros queridos 'fósforos' sobre calles particulares. La primera oyente nos llama desde Jerez y explica que le consta que, en una calle de Valladolid, "vi en internet que hay una calle llamada me falta un tornillo". Añade que "por lo visto, lo votaron los vecinos de allí en 2011. Y se quedó ese nombre".

Jorge es otro 'fósforo' que asegura le pegó un subidón tremendo cuando fue "a Setenil de las Bodegas, Cádiz, y vi una calle que se llama Gibraltar español". Ángel, desde Córdoba, conoce dos calles curiosas en su ciudad: "Calle La Pierna y Calle Pan y Conejo".

Desde Talamanca del Jarama, Luisa relata que hay una calle llamada "De Los Peligros. Hará como cuatro años, se quemó un piso. Yo no quiero saber ni la historia del porqué de ese nombre".

Alamy Stock Photo Talamanca del Jarama, Madrid

Ana, otra querida oyente, ha querido compartir una anécdota que descubrió hace mucho tiempo. "Un chico invitó a los compañeros de clase a su casa. Les dice que tiene que ir a la Calle Carteles NO. No tenía el nombre verdadero de la calle, y como ponía carteles no... creía que vivía ahí", relata.

"ME MOLESTA QUE HAYAN PUESTO EL NOMBRE DE LA CALLE EN VASCO"

Hablamos con Rosa. Le ha contado a Alberto Herrera que existe una calle particular en Salamanca. "Tentenecio. Todo viene porque en el siglo XV iba una mujer por esa calle, un toro se había escapado del mercado de abastos, y tenía a la ciudad asustada".

Ángel asegura que en Tacoronte, Tenerife, le han cambiado el nombre de una calle. "Le han puesto Calimocho a la calle porque hay una fábrica de Coca-Cola y una bodega. Lo que me molesta es que lo han puesto en vasco".

Por último, Domingo explica que "en Córdoba hay una calle llamada Abrazamozas".

la rotonda en honor a Pepe Domingo Castaño en Madrid

No es una calle, como nos decían nuestros 'fósforos', pero es una rotonda muy particular. Se encuentra en Madrid y está dedicada al gran Pepe Domingo Castaño.

El alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida, era el encargado de inaugurar la placa, ubicada muy cerca del lugar en el que Pepe Domingo Castaño residía. Hasta allí se han acercado decenas de personas: amigos, compañeros de trabajo e incluso admiradores que querían estar presentes en el merecido homenaje.

Rotonda Pepe Domingo Castaño

Paco González, director de Tiempo de Juego, y compañero durante 31 años en antena del gallego valoró y lo que supone: "Es el reconocimiento de Madrid, que es su segunda ciudad y la ciudad de su vida, el reconocimiento de Aravaca, donde ha vivido las últimas décadas, y una alegría porque todos los que nos juntamos aquí adorábamos a Pepe. Es un motivo más para que le tengamos en el recuerdo, aunque yo lo tengo cada minuto de mi vida", afirmaba Paco.

No podían faltar todos sus compañeros durante años en la Cadena COPE, que no se han querido perder el emotivo acto: Manolo Lama, Juanma Castaño, Manolo Sanchís, Helena Condis, Jorge Armenteros, Antonio Bravo, Jorge Hevia, Germán Mansilla, Andrea Peláez... han estado presentes y han recordado al querido y añorado Pepe Domingo Castaño.