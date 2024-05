Nuestros 'fósforos' dedican unas bonitas palabras a los profesores que más les han marcado

Aprovechamos la 'historia del día' de María José Navarro en 'Herrera en COPE' para preguntarle a nuestros 'fósforos': ¿Qué profesor le ha marcado? El caso es que Navarro, esta semana, contaba que el artista Harry Styles le realizó un bonito gesto a una docente de toda la vida en pleno concierto. Historia, por cierto, que puedes escuchar aquí. Por eso, los oyentes compartirán con nosotros anécdotas con sus profesores.

La primera oyente, llamada Mabel, entró con 39 años en el Conservatorio de Música en Valladolid. Entró a hacer segundo de elemental. Eligió piano y "siempre había algún compañero que me decía que no abandonase. Cuando llegué a tercero, si ya me gustaba la música... tenía una profesora que nos hacía llorar a todos. Maravilloso. Este año se jubila y quiero dedicarle este ratito. De su apellido no me acuerdo, pero se llama Elena. Es la única profesora de historia del Conservatorio en Valladolid".

Diego, inmediatamente después, ha intervenido en los micrófonos de 'Herrera en COPE' para contarnos que "jugaba al baloncesto con un profesor y me cogió en sexto de EGB llamado Antonio. Creo que está ahora en Granada. Es cura y todas las mañanas nos manda un texto religioso muy bonito. Lo muevo yo a mis contactos".