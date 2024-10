Hace la mili en Lanzarote, trabaja como albañil y todavía recuerda lo que le pasó en pleno servicio: "39 puntos"

Charlamos con nuestros 'fósforos' de temas de los más dispares. En este caso, les preguntamos a los oyentes sobre ataques de animales que han sufrido. El propio Herrera ha relatado que, en uno de sus muchas rutas del Camino de Santiago... le atacó un oso.

"A mí me atacó un oso haciendo el Camino de Santiago. Salió un oso. Se quiso enfrentar a mí. Vio que no pudo y lo que hizo fue pegar un zapatazo. Me fracturó dos dedos del pie. Acordaos que yo empecé COPE con muletas", ha asegurado el comunicador; invitando a los oyentes a contar sus historias.

Prosigue su discurso indicando (en un evidente tono jocoso) que "como veía que no podía conmigo. El oso me pisó. Es un plantígrado, os recuerdo".

El primer oyente que cuenta su caso se llama Juan. Asegura que a él le atacó "una leona. En 1981 estaba haciendo la mili en Lanzarote. El teniente coronel tenía una leona y un león en una jaula. Y yo estaba de albañil de compañía. Estaba pintando la jaula y, en un descuido, me di la vuelta. La leona me dio un zarpazo en la espalda. Me dieron 39 puntos". Añade que la leona, antes de tener unos cachorritos, era como un perro obediente.

Inmediatamente después, hablamos con Javier. Su historia es la siguiente: "en un mismo periodo de acampada, me atacaron tres bichos. El primero fue una vaca. Se puso delante de nosotros. Le dije a mi mujer que se subiese a un árbol. Pero decidimos retroceder". En otra ocasión, el pitbull de su vecino también le atacó. "Estuve como una semana sin poderme sentar. El bicho que me mandó al hospital, por último, fue una yegua. Con sus crías. Me dio con las dos patas".

"ME QUEDÉ INMÓVIL CON UNA TENSIÓN TREMENDA"

¿Y qué ataque sufrió Luis? Dice que fueron unas abejas. Le pasó en un polígono de Madrid. Subió a su camión y notó como si le echasen una manta por encima de la cabeza. "Me cubrieron completamente. Pude abrir un poco los ojos y vi que estaba rodeada de bichos. El susto fue tremendo. Pegué un salto. El camión se quedó atravesado y me quedé inmóvil con una tensión tremenda".

Por otra parte, descubrimos lo que le pasaba a Inma. Sus abuelos tenían un montón de animales. Entre ellos, patos. Y uno de ellos les atacaba. Solamente podía entrar su abuela a verles. La historia de Francisco tampoco tiene desperdicio porque a él le mordieron dos perros y en diferentes ocasiones. "Uno me mordió en una pierna, me rajó todo el gemelo. No me pudieron dar puntos completos. Por si tenía infección. Y tardó bastante. Con 14 años".

Concluimos la sección con José Manuel. A él le atacó un loro. Asegura que tenía el animal mala leche. Se encontraba de luna de miel y había un loro por allí. "Me dio un picotazo que me levantó medio dedo. Todavía tengo la señal en la piel".