La manía por la que un oyente de Carlos Herrera no puede poner el aire acondicionado a 27 grados

Manías, supersticiones, rituales… si nos paramos a pensar un poco, seguro que todos descubrimos ese algo que solemos hacer con frecuencia cuando hacemos algunas cosas, viajamos, comemos…

Es esa manía, esa costumbre, que realizamos y que en ocasiones no sabemos por qué, pero ya las hemos adoptado como una costumbre en nuestras vidas, de la que es difícil desprendernos.

A la hora de hablar de manías, hay que saber diferenciarlo de los TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) como nos explica en ‘Herrera en COPE’ el psicólogo y autor del libro ‘Yo soy así y no me importa’ Tomás Navarro “los TOC son invalidantes, no te dejan hacer tu vida normal”; mientras que “las manías son pequeños recursos adaptativos, expresiones en nuestra personalidad, pequeños tics que tenemos cuando nos sentimos inseguros, peor en sí mismas no son malas”.