¿Cómo han superado los fósforos esta noche de temperaturas bajo cero?

¿Cómo están pasando los fósforos estos días de temperaturas bajo cero? ¿Qué grados ha marcado el termómetro en su pueblo, en su ciudad, en su casa?

En Molina de Aragón a las afuera de la localidad se encuentra Antonio que está en una autocaravana, no puso la calefacción y se le ha congelado los depósitos de agua, porque esta madrugada ha sufrido -23,5º.

" A posta no puse la calefacción para ver como estaba aislado el vehículo, pero a las cuatro de la madrugada tuve que poner la calefacción porque no podía de frío. Se me han congelado los tanques del agua".

Antonio lleva de todo en su autocaravana, pero ante la climatología no se puede hacer nada. En Ávila, la temperatura no es mejor como ha contado Noelía que ha querido felicitar a todos los niños de Castilla y León que se han incorporado a las aulas con 12º bajo cero, "y se han incorporado con placas de hielo en las entradas y tienen que tener las ventanas abiertas, los niños son espartanos, por eso quiero lanzar un grito por ellos".

Julio afirma que anda entre pingüinos en Calamocha, " a las cuatro de la mañana se me apagó el calefactor con -23º y me acordé de tí ( por Carlos) ya verás cuando empiece a las ocho va a decir que hace fresquito".

Consuelo vive en Toledo, "en una urbanización y estamos incomunicados y es como Toledo, todo subidas y bajadas y tenemos 89 centímetros de nieve y no pasan ni quieta nieves ni sal ni nada, si nos pasa algo o viene un helicóptero a rescatarnos o nos morimos de asco. A ver si alguien nos puede echar una mano, es una zona que pertenece al casco urbano".