Le tienen que hacer una transfusión durante su ingreso en el hospital y lo que ve su hermana en la habitación le cambia la cara

En el tema del día de 'la hora de los Fósforos' proponemos a nuestros oyentes, en este caso, lo siguiente: ¿de qué cosa ha renegado durante toda su vida y que ha acabado haciendo con el tiempo? ¿Ha jugado usted alguna vez al 'yo nunca'? Nos responden en el 900.50.60.06.

Francisco es el primer oyente que nos relata su historia. En concreto, cuenta que ha estado 35 años vendiendo prensa y trabajaba para un señor que era muy culé.

Le invitaba a ver al Barça. Pero él es muy merengue. Entonces, durante 4-5 años, lo llevó oculto. "Él me invitaba al campo del Barça y cuando marcaban yo me levantaba del asiento. Un día, me dijo: 'Tú me parece que tienes un ramalazo y no eres muy culé'. Y al final, no sé si recuerdan cuando Butragueño mostró sus partes íntimas. Colgué la foto para decir que era merengue", afirma.

También hemos charlado con Alejandro. Este 'Fósforo' dice que todos sus amigos bebía cerveza y a él le encantaba la Coca-Cola. Siempre se cachondeaba de ellos. Un día, le obligaron a tomar una cerveza. Por unas bravas. "Y ahora es el placer número uno de mi vida. La utilizo para todo, vamos".

SOY SIMPATIZANTE DEL BETIS... PERO MI NIETO ES DEL SEVILLA

¿Y qué nos cuenta Toñi? Dice que se considera un pelín chaquetera. Por su nieto. Su padre es sevillista. Ella es "simpatizante" del Betis. Pero, claro, si ve un partido con su nieto... pues va con el Sevilla. Su nieto tiene seis añitos, pero "él ya entiende. Me pasa eso ahora mismo".

Nacho, por otro lado, cuenta que empezó a ligar con la que es su actual mujer "y lo típico. Te empiezas a hacer las típicas preguntas. Yo soy del Atleti. Pero ella me dijo que nunca se casaría con nadie que sea del Atleti. Tuve que decirle que era del Madrid, de toda la vida. Fui hasta a Cibeles a celebrar una Champions. Aguanté y al final llevamos 26 años casados".

Otro 'Fósforo', llamado Leopoldo, dice que le ingresaron en el hospital por un problema de hemoglobina "y resulta que después de 40 años creyendo que era 0+ van y me meten seis bolsas de A+. Lo curioso es que me han operado seis o siete veces. En mi placa del Ejército pone 0+". Su hermana se lo dijo, que las bolsas eran A+. ¿Y quién cometió el error? Dice que no tiene ni idea...

Por tanto, lo que vio su hermana en la habitación fue esa bolsa de sangre que era A+ y que cambiaba por completo la idea que él tenía. Una anécdota que no puede borrar de su memoria.

Concluye la sección Guadalupe diciendo que ella, personalmente, no se considera una persona chaquetera. Lo que ocurre es que ha tenido perros toda su vida. Como mínimo, de dos en dos. Pero hay "una serie de razas que he dicho que nunca la tendría. Un Husky, por ejemplo. Por el pelo. Son también muy serios. Tengo 63 años y, al final, uno de los dos perros es un Husky. Vi un cachorro, y dije 'con esta me quedo'. Es muy tonta, muy indómita. Muy escapista. Tiene ocho meses. Pero estoy contenta con ella".