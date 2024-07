Un joven se muda al piso de al lado de sus padres y así le afecta 40 años después: "Al año..."

Hablamos con nuestros 'fósforos' de amores de verano. Responde a este asunto Carlos, el primer oyente que indica que veraneaba en Cádiz. Allí, conoció a una chica que se llamaba Patricia. Se escribían por carta y se llamaban. Un día, ese teléfono dejó de sonar y "al cabo de los años, nos encontramos por Facebook y hablamos por teléfono. Tenemos una bonita amistad. Ella dejó de contestarme las cartas porque cambió de casa".

Inmediatamente después, nos relata su historia María Dolores. Llama desde Albacete. Dice que su amor es de verano y de invierno. Empezó con él a los 14 años. Su padre no le dejaba, porque eran muy niños. Paseaban. Aseguró que con él no se casaría porque tenía a muchas mujeres detrás de él. Y, las cosas de la vida, llevan ya décadas juntos.

Ángeles, por otra parte, explica que es una forofa de COPE. Su amor de verano empezó así. Un chico se jugó 2 litros de cerveza por acercarse a ella y dar un paseo. Es una apuesta que hicieron entre amigos. "Era un grupo y había un paseo en el pueblo. Se acercó a mí. Me preguntó si era francesa. A mí me hizo un poco de tilín. Otro día se acercó a mí. Me contó que trabajaba en Calpe. Y luego resulta que me enteré que tenía otra novia allí", cuenta.