Un joven va a hacerse un café para desayunar y, al meter la cápsula, no da crédito a lo que se encuentra en la cafetera

El tema del día que le proponemos a nuestros 'Fósforos' es el siguiente: ¿qué tiene prohibido hacer en casa? Nos responden, como siempre, en el 900.50.60.06

Eva es la primera oyente que, relata, prohíbe ella misma en casa. "Prohíbo coger la tostadora porque yo me hago una tostada y no pasa nada, y cuando lo hace mi marido y mi marido, saltan los plomos. El café de cápsulas, igual. A ellos no les sale el café", cuenta. Así, va dejando notas en casa porque "por mis manos pasa, y no ocurre nada. Y no sé cuál es el problema". Su hijo tiene 19 años y, pese a sus órdenes, no le sale el café ni las tostadas. Por eso no les deja.

Julia, inmediatamente después, dice a Alberto Herrera que su marido no la deja estornudar. "Dice que me oye hasta el del quinto. Yo tampoco le dejo sonarse. Intento estornudar más flojito, pero es que si lo hago flojito, estornudo 5 veces".

"cuando vienen mis padres a casa es la única oportunidad para comprar huevos"

¿Y qué le prohíben a Laura? Es más bien al revés, porque esta 'Fósfora' tiene algo prohibido. Tiene prohibido comprar huevos "porque mi pareja es alérgico al huevo. Cuando vienen mis padres es la única oportunidad para comprarlos. Una vez, cocinando unos huevos, los comí y hubo contaminación cruzada. Desde eso, evitamos traer huevos a casa".

Y ella, por otra parte, dice que no puede con el desorden. Es su única imposición. Que cuide el desorden.

Alberto tiene prohibido algo desde que se casó. Hay un electrodoméstico que, por lo visto, no entiendo la gama cromática. Según su mujer. Cosas que "son de color que tienen que ir con colores independientes. La toqué dos veces y me lo prohibieron de por vida".

Alamy Stock Photo Lavadora

Hablamos también con otra 'Fósfora' que es madre de 3 hijos. El niño pequeño es muy travieso. Por eso, prohíbe maquillajes, rotuladores, todo tipo de purpurinas. Eso no entra en su casa. "El niño un día apareció con las piernas pintadas de pintauñas, hasta las rodillas. La de cuatro años pintó la pared y luego pidió celo, porque quería colgar un folio".

Por último, recogemos el testimonio de Graciela. Esta oyente "tiene prohibido entrar en un búnker que salvó mi marido... que es una habitación, donde tiene un ordenador. Se compró muebles, se compró todo. Ahí no se puede entrar". Y otra cosa que ella prohíbe es que "no se puede entrar con las mismas chancletas con las que sale al patio".