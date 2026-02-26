El detalle que llamó la atención de Manolo Lama del Real Madrid - Benfica: "La apatía de los jugadores se ha contagiado y la nota predominante en el Bernabéu ha sido el silencio"

Tras el 0-1 de la ida y el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius, el Santiago Bernabéu acogía este miércoles el partido de vuelta entre el Real Madrid y el Benfica con los octavos de final de la Champions League en el horizonte.

Los de José Mourinho ya dejaron fuera del 'top 8' a los madridistas con aquel gol de Trubin en el último minuto. Pero ahora el escenario es totalmente diferente y los de Álvaro Arbeloa, con la baja confirmada de Kylian Mbappé, deben defender la renta conseguida en Lisboa y evitar la sorpresa para no despedirse de una nueva competición tras caer prematuramente en la Copa del Rey y perder la final de la Supercopa de España.

NERVIOSISMO Y CLASIFICACIÓN

El Real Madrid saltó al campo con miedo, dormido y siendo incapaz de acercarse a los dominios de Tribun. Y ese temor el Benfica lo supo aprovechar para adelantarse en el marcador en el minuto 14 cuando Rafa Silva cazó un rechace de Courtois, que había desviado un mal despeje de Asencio.

Sin embargo, el conjunto blanco se repuso rápidamente del golpe y Tchouaméni igualó el marcador con un zapatazo imparable desde la frontal del área tan solo dos minutos después. Superada la media hora de partido, Güler marcó el 2-1, pero el VAR no dio validez al tanto porque el turco se encontraba en fuera de juego. Los de Mourinho no se echaron atrás y un disparo de Ríos puso en apuros a un Courtois que, antes del descanso, volvió a salvar al Real Madrid.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Vinicius en el Real Madrid-Benfica

Tras el descanso, el Benfica salió a buscar el segundo gol y la prórroga. Rafa Silva y Pavlidis lo intentaron, pero no estuvieron acertados. Fue entonces cuando el partido se detuvo para atender a un Raúl Asencio que abandonó el terreno de juego en camilla tras una mala caída. Y tras la reanudación, Vinicius puso el 2-1 tras un gran pase al espacio de Valverde. Pero la tranquilidad no duró mucho en el Bernabéu, ya que un minuto después Rafa Silva rozó el empate con un remate de espuela que silenció el estadio madridista.

Pero el Real Madrid, en el tramo final, consiguió quitarse de encima ese nerviosismo adueñándose del balón y durmiendo el partido para amarrar la clasificación para octavos de final, donde tendrá como posibles rivales a Manchester City o Sporting de Portugal.

LA APATÍA DEL BERNABÉU

Juanma Castaño en el inicio de El Partidazo de COPE preguntó a los comentaristas si en el Santiago Bernabéu hubo mucho 'run-run' por el mal juego del Real Madrid este miércoles contra el Benfica.

EFE El Santiago Bernabéu durante la eliminatoria de Champions entre Real Madrid y Benfica.

Manolo Lama lo negó y dijo: "Lo que hemos visto y vivido en el estadio era silencio, más que 'run-run'. Y es lo que más me ha llamado la atención, porque en un partido de Champions la gente no es la misma que en Liga. Además, creo que esa apatía de los jugadores en el inicio del partido se ha contagiado a la afición".

Para finalizar, el narrador de Tiempo de Juego señalaba: "La nota predominante durante todo el partido ha sido el silencio. Parecía que daba igual el resultado y que era un partido más que iba a ganar el Real Madrid y que, si perdía, no pasaba nada".