Escucha aquí lo que le pasó a un 'fósforo' durante un sorteo en un hotel de Torremolinos

Manuel, un 'fósforo', dice que vivió una elección muy particular. Fiesta de personal de un complejo turístico en Torremolinos. Él era el jefe de animación y le encargan todo. "Total, que al final me dijeron que hiciese un sorteo para elegir a la reina de las fiestas. Ganaba 500 pesetas y un ramo de flores". Le había pedido a Loli, una de las chicas que podía convertirse en reina, que fuese su pareja. Pero no había forma. Escucha lo que le ocurría y las consecuencias que todavía sufre Manuel.