Escucha aquí lo que le ocurrió a uno de nuestros 'fósforos' en un bar por no saber decir que no

"Un día estaba en el bar de un amigo. Entró una chica llorando, hablando con el novio por teléfono, la habían dejado. Me dijo que no tenía dinero para pagar el café. Se lo pagué y me lo contó. Le dije que yo me he separado y que tengo una casa con dos habitaciones. Se quedó una semana y se presentó con lo puesto. Me mandó donde su novio, que tenía las cosas en un trastero. Al final, estuvo un año y medio. Encima no pagaba nada".

Más allá de esta circunstancia, Ángel le ha contado a Alberto Herrera que "el jefe del programa, Carlos Herrera, me costó 150 euros. Mi querido Juan Manuel Gozalo se iba a presentar a alcalde de su pueblo. Y el señor Herrera le hace una entrevista. Juanma decía: 'a ver, vámonos porque me va a llamar'. Paramos en Tordesillas y Herrera no llamaba. Nos paramos en un arcén y Carlos Herrera habló con él. Acaba la entrevista y aparece la Guardia Civil. Gonzalo era muy expresivo y yo intentaba tranquilizarlo. Pero al final pagué 150 euros de multa en el acto".