“Tú eres mi mundo”, la emotiva dedicatoria de una nieta a su abuela por el Día de la Madre

Este 1 de mayo hemos celebrado el Día de la Madre, un día especial para ellas y para sus hijos y nietos. Es el día en el ensalzamos y recordamos, aquellos que no la tienen a su lado, a la mujer que nos dio la vida.

Las redes sociales se inundan de imágenes y textos de agradecimiento a ellas y de ‘te quiero’ y también con consejos de disfrutar cada momento, cada minuto de nuestras madres y celebrar con ellas cada día porque se lo merecen.

Por eso, un día después, en 'La hora de los fósforos' de ‘Herrera en COPE’ queremos saber qué regalos han recibido, si les han gustado o no y si se lo esperaban.

Ascensión nos habla del regalo que le hizo su nieta, “un dibujo de mi nieta con el texto ‘Tú eres mi mundo’, y aparezco yo sujetando el mundo”. Cuenta Ascensión que su nieta tiene 11 años y que le dio el dibujo a su hijo para que se lo entregara.

Amparo es madre de familia numerosa y como es normal “he recibido regalos muy bonitos y originales y he pasado por todas las fases del colegio”. Ampara tiene guardadas algunas tazas, una caja para los pañuelos… pero el de este año le ha sorprendido mucho. Nos cuenta que sus hijos “han puesto todos un poco de dinero y me han regalado un móvil”, a ella que era reacia a tenerlo y que empezó a usar uno viejo el año pasado. Aunque confiesa “me quedé sin palabras, no sabía si reís o llorar, estaba muy emocionada porque no me lo esperaba”.