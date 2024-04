Descubre aquí lo que no soportan nuestros 'fósforos' de sus amigos del alma

Francisco es el primer oyente que ha contado su historia en 'Herrera en COPE'. "Mi amigo es de esas personas que tocan el brazo todo el rato mientras habla".

Daniel, por otro lado, explica que "me molesta la impuntualidad. Me parece una falta de respeto intolerable y una falta de inteligencia del que llega tarde. Todos los defectos vienen a la memoria del que está ya desesperado. Y por no hablar cuando el móvil se convierte en un aliado de los impuntuales".

Mayte es otra 'fósfora' que asegura que su amiga está saliendo con su exmarido. "Me llevo bien con los dos. Entonces, mi exmarido aparte de estar con ella. Está con dos más. Y ella lo sabe. Mi amiga siempre me está llamando cuando se pelea. Y bueno, sigue siendo mi amiga".