Descubre aquí qué es lo que no soportan nuestros 'fósforos'

David indica que no puede con la gente que dice ¿perdona? "Que no tengo que perdonar nada", denuncia. El 'fósforo' tampoco soporta el acento catalán.

Juan indica que, en su caso, "no puedo cuando hay una conversación en el taxi o en el trabajo y no entro en la conversación para meter cizaña". Luego, odia oír masticar a la gente y que le digan 'que aproveche' mientras come.

"Yo tengo la boca llena hasta arriba y tengo que contestar rápido", dice visiblemente molesto.