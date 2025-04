El deporte japonés que lleva décadas causando furor en España y con el que puedes hacer amigos si tienes más de 50: fácil de jugar y al aire libre

En 'la hora de los Fósforos' nuestros oyentes toman la palabra. Hablamos con ellos, en esta ocasión, sobre deportes inusuales.

El primer 'Fósforo' que nos llama al 900.50.60.06 se llama Gustavo. En Majadahonda practican el fútbol andando. Son todos mayores de 60 años "y la regla básica es que está prohibido correr y hacer entradas laterales. Entrenamos/jugamos los martes y jueves. Jugamos torneos a nivel internacional. Socializamos entre nosotros. Hacemos amigos por toda España y terminamos los entrenamientos y nos vamos a tomar un algo".

El portero, cuenta, tiene "su área en el cual no se puede entrar. Son tres toques máximo por jugador".

Manuel habla de un deporte en el cual se montan en vertical seis postes con una cuerda de lado a lado. Y entre poste y poste, "hay unos 20 metros. Con un palo, se le saca la punta a los dos lados y hay dos personas. Hay que lanzar en el aire ese palo. Salen corriendo y tienen que ir saltando los obstáculos. Es una paliza terrible".

Inmediatamente después, Teresa relata que en su familia se han aficionado al "snooker. (Es una modalidad de billar) La mesa es mucho más grande y en la pandemia tuve la gran suerte de que mi marido y mi hijo se aficionaron a verlo. Nos hemos comprado una mesa de la mitad de tamaño para tenerla en nuestro comedor y jugamos".

"yo practico el tiro con honda y es muy tradicional en baleares"

Ana María nos ha querido hablar del deporte que practica. Consiste en un palo "y una bola que pones encima de una alfombrilla. Tienes que meterla en un aro. Es un juego japonés que se llama ground golf. Está en España desde el año 2010. Es muy divertido. Jugamos gente mayor al aire libre. Socializamos, nos divertimos y nos lo pasamos muy bien".

Por tanto, este es el deporte al que hacíamos referencia en el titular. Un deporte que gana cada vez más adeptos en España por su fácil mecánica y dirigido a un sector de la población muy concreto. Puedes descubrir más aquí.

¿Y qué deporte practica Pep? Pep nos dice que su deporte no es nada raro. Es el tiro con honda. Muy tradicional en Baleares. Inmediatamente después, Dani dice que en Marbella le consta que "en los años 60 había un deporte similar al baloncesto. Eran unas cestas de mimbre colgadas a 3 metros. No te puedo decir el nombre porque no lo recuerdo. Es como el baloncesto, pero sin tablero".

A Fran le encanta practicar esgrima antigua. Explica que juega con réplicas exactas de museos. Espadas históricas.

Cerramos la sección con Pedro. Habla de un deporte en el que se desciende sin pedales por inercia, se cogen grandes velocidades y si lleva frenos. Pero no pedales. Hacen competiciones en verano y también en Portugal.

'Crónicas perplejas':"El deporte más extraño que yo practico es no pararme a la cerveza después de la pachanga"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Un domingo por la mañana, cerca de mi casa, mientras desayunaba en una cafetería con olor a aceite quemado, musiquita de tragaperras y grandes ruidos de la máquina de café, vi a un hombre corriendo descalzo frente a mí. No huía de nadie, no estaba borracho. Llevaba su ropa deportiva, su pose de corredor experimentado. Iba a un ritmo envidiable. Era flaco, era alto, era extraño. Busqué en Google y, efectivamente, era una moda. Que duró poco, creo. Nunca más lo volví a ver. Ni a él, ni a nadie más corriendo sin zapatillas.

Lo malo de las modas es lo pesada que se pone la gente que las sigue. Siempre intentan convencerte. Siempre intentan culparte por no hacer las cosas como ellos las hacen. Me imaginé a ese señor hablándome de las bondades de correr descalzo para sentir mejor tu cuerpo y hablando de paleodeporte y cosas así y casi se me atragantaron los churros que desayunaba.

El deporte más extraño que yo practico es no pararme a la cerveza después de la pachanga. Eso sí que es un deporte de riesgo. Voy al boxeo, nado de vez en cuando, juego al fútbol si las rodillas no me duelen demasiado. Corro cuando puedo, y cuando unos músculos que no conocía hasta unas semanas, los tibiales, me lo permiten.