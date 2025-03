El curioso gesto de una mujer con sus padres en el pueblo y que despierta las alarmas de su marido: la técnica que aplica para hacerlo

En el 900.50.60.06 les proponemos a nuestros 'Fósforos' un tema del día. Hablamos de qué cosas tienen prohibidas en casa a pesar de su edad. Por ejemplo, un oyente ha relatado que el gesto curioso que tiene su mujer cuando está en el pueblo con sus padres es fumar a escondidas. Es decir, cuando está con ellos delante no fuma (porque se lo tienen prohibido) entonces busca cualquier excusa para fumar. Tirar la basura, por ejemplo.

Juan es el primer oyente que responde a este asunto. Dice que su padre era muy sevillista. Era una imposición. Él le debatía y le decía que es bético. Y que se nace así. "¿Cómo me vas a prohibir que sea bético? Así que, fíjate. Pero discutir como tal, nunca. Y es que yo tengo un hijo. Le querían hacer sevillista. Le compró el abuelo un chándal del Sevilla, una equipación y respondía que él era del Betis".

¿Y qué le tienen prohibido a Santiago? Mientras trabaja en casa, nos comenta que el caso de su mujer es muy misterioso. Porque no es gran fumadora. Pero fuma. Le pide, lo único, que no fume en el coche. Que se vaya a la cocina.

La cosa es que "cuando estamos con sus padres. No fuma. Podemos estar un mes en el pueblo. Dos días. Una semana. El paquete de tabaco no existe para ella. Lo único es que, siempre que sale un recado que hacer... enseguida se apunta. Veo que hace el recorrido y que se coge el paquetito de tabaco. Pero jamás delante de sus padres. Tanto es que estoy tentado de hacerme unas figuras de sus padres e ir con ellas todo el día en el coche, en el salón", bromea provocando las risas del resto de colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Así, con ese sencillo gesto de tener la iniciativa constantemente para tareas que suelen dar bastante pereza, pues logra su objetivo. Fumar a escondidas de sus padres en el pueblo.

"mi madre no soporta que vaya por casa descalza"

Juan, por otro lado, tiene 45 años. Es triatleta. Hace tres años que se dedica a ello y siempre le acompaña parte de su familia. Entre ellas, su madre. Desde que empezó a competir, cuando empieza a nadar, nunca le deja salir el primero. Porque tiene miedo. "Y no hay manera de que me deje salir el primero. No hay manera".

Marisa es otra 'Fósfora' que tiene 58 años y, cada vez que llega a casa, va descalza. Su madre no lo soporta. Le dice que se va a resfriar y "mi madre no lo tolera nada. Ya me pone las zapatillas en los pies de la cama".

Inmediatamente después, Joaquín relata que disfrutó de una paella que había hecho Carlos Herrera "que quita el sentío. Vaya pedazo de arroz que nos hizo". Después, responde al tema del día diciendo que su madre tiene 91 años y resulta que, todas las tardes, está con ella. La cuida. Su hermana se toma también un café "y algunos días no puede. Por eso, si hace un día bueno, le propongo salir a dar un paseo. Me dije que con un hombre no se va a dar una vuelta. Tiene la mentalidad antigua".

Por último, recogemos el testimonio de José que asegura que escucha 'Herrera en COPE' mientras trabaja y eso siempre es de agradecer. Es venezolano y entró a la Marina a los 16 años. Eso fue una odisea para él porque sus padres no querían. Pero, al final, lo consiguió. Más tarde, dice que fue con una novia a una fiesta y al llegar su madre le estaba esperando con una correa.