Carmen la fósfora cuya hija tuvo que ir al hospital con su hijo recien nacido en metro

Histórica. La borrasca Filomena es ya parte de la historia de nuestra vida y uno de los fenómenos meteorológicos, tan intensos, que nos ha trastocado el transcurrir a casi todo el país desde el pasado viernes.

Dentro de unos años recordaremos como sobrevivimos a Filomena y será una de nuestras batallitas en las historias que contaremos a nuestros descendientes que no hayan podido tener el privilegio de vivir la gran nevada de enero de 2021.

Y, ¿cómo les ha afectado Filomena a los fósforos? Carlos Herrera ha repasado con los profesionales de la Cadena COPE de las ciudades y comunidades de España más afectadas por el temporal la situación actual y con los fósforos esas experiencias que nunca podrán olvidar como Carmen que se ha convertido en abuela de la forma más insospechada, "porque a mi hija aún no le tocaba dar a luz, pero la madrugada del sábado comenzó con contracciones cada vez más fuertes, llamaron a urgencias y les dijeron que iban, pero que tenían que ir andando".

Mientras que llegaban los sanitarios, la hija de Carmen se puso de parto y su marido le ayudó a traer a su hijo al mundo, "le dijeron que pusiera al niño piel con piel y que no le cortaran el cordón umbilical hasta que llegaran". Los sanitarios consiguieron llegar andando al domicilio de la hija de la fósfora y como era necesario llevarles al hospital para sacar los restos de placenta a la parturienta, fueron en metro, ya que era la única posibilidad de llegar al centro hospitalario.

"La suerte es que mi hija vive muy cerca de la estación del metro". Todos en marcha, llegaron al hospital y en estos momentos, madre, niño e incluso padre están perfectos, "el padre no tenía experiencia, qué va para nada, pero dice y "¡Qué iba a hacer!"

A esta familia no se les va a olvidar Filomena como tampoco a Luis, un camionero atrapado desde la diez de la noche del viernes en Guarromán. "He tenido suerte porque hay de todo para comer y demás, pero me pilló antes en el Parque Invernal donde no hay nada de nada y gracias al teniente de la Guardia Civil que me dejó darme la vuelta y aquí tengo de todo". Porque como ha contado Luis, "los camiones ahora llevan buenas camas, y calefacción autónoma y duermes perfectamente. Estoy sentado en la cama en pijama y fumando un cigarro mientras hablo contigo, Carlos". Luis no ha dudado en mandar un mensaje al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, "que luego diga el ministro que esto no se esperaba. Aquí le querría ver yo".

No podemos olvidar a los voluntarios, varios han entrado en 'La hora de los fósforos' como el voluntario de Protección Civil que ha estado limpiando carreteras en Aragón en la zona de El Monzón y que se encontró a las tres de la mañana un coche cruzado en la carretera cuyo propietario se había saltado el confinamiento, el estado de alarma. "Hubo que llamar a la Guardia Civil para que les ayudaran. Por suerte yo les pude esquivar y seguir quitando nieve porque la nevada a esa hora era intensa, la nieva no paraba de caer y había que continuar".