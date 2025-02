Un camionero para en un área de servicio y lo que encuentra en un sanjacobo le marca para siempre: "Una mezcla..."

'La hora de los Fósforos' es una sección de 'Herrera en COPE' que tiene una mecánica muy sencilla. Proponemos a nuestros oyentes un tema. Y ellos, con su experiencia, nos narran anécdotas de todo tipo. En esta ocasión, el tema (valga la redundancia) que les proponemos, es el siguiente: ¿qué es lo más raro/original que ha probado?

Gabriel es el primer oyente que relata su caso. Es camionero. Le encanta su trabajo. Más allá de eso, dice que en el camión calienta la comida que tiene en casa. Frecuenta mucho Bélgica y Holanda y "allí hay como unos cartones como del McDonalds que son como fritos. Y no sabe lo que hay ahí. Hay como cinco o seis variedades. El secreto está en no preguntar. La aventura es la aventura. Yo no sé lo que estoy comiendo y ni se me ocurre. Intuyo y creo que es carne. Pero no siempre. No se sabe".

Hay, además, "una cosa redonda que viene en un vaso de cartón. Lo último que pedí fue como un Sanjacobo congelado. Pero más gordito. Al primer bocado, encontré una cosa dura. Dije: 'Esto será un hueso'. Lo dejé a un lado de la bandeja. Pego otro bocado. Y dije: 'Joer, otra cosa'. El cuadrado era todo una mezcla de cosas duras que espero fueran huesos. Pero nunca lo sabré".

De este modo, el camionero jamás sabrá lo que había en ese sanjacobo... prefirió vivir en la ignorancia. Pero está claro que algo raro era...seguro.

Pablo es crítico gastronómico y, en Pekín, ha visto "un mercado donde hay una serie de puestos con todas las variedades y surtidos: serpientes, arañas, estrellas de mar, gusanos... Empecé a probar, trocitos pequeños. Y no repetí. Vi que estaba lleno de turistas".

Alamy Stock Photo Mercado Pekín

"probé una especie de cobaya en perú; te impresiona"

Salvador, por otro lado, asegura que se dedica a la decoración. En su empresa, tenían unas tiendas en Guinea Ecuatorial. Ha ido allí unas cuantas veces. En ese país, ha probado "una cosa llamada pangolín. En el mayor hotel del país ha comido antílope y pangolín. El antílope es como el cabrito español, más o menos. Es carne dura y trabajada. También he probado un caracol guineano, que tiene una textura similar a la sepia".

Otra 'Fósfora', llamada Mónica, dice que ha probado una especie de cobaya. En Perú. Fueron a "Los Andes y la probé. Te impresiona. Porque te la ponen abierta. Abierta por la mitad. Como asada. Sabe como el cochinillo".

Por último, charlamos con Gonzalo. Este oyente ha comido el pescado este "que sabe putrefacto en Estocolmo. Asqueroso. Pero, nosotros, hace más de 55 años, cuando íbamos de caza. Se quedaba uno que tenía alguna circunstancia. Se encargaba de freír, pues lo primero que habíamos cazado. Nos dijo que le sobró pescadilla y lo calentó ahí el compañero. Estaba muy rico. Resultó ser un lagarto. El sabor es exactamente como una pescadilla".