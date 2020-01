Un vecino de Murcia, el joven que destrozó en Londres un Picasso de 23,5 millones de euros

El pasado 28 de diciembre, un joven de 20 años destrozó un picasso valorado en más de 23,5 millones de euros. El cuadro, titulado Busto de una mujer, colgaba en una de las salas de la Tate Modern de Londres. El atacante fue identificado como Shakeel Ryan Massey.

Ahora La Opinión de Murcia ha publicado que este joven, de origen angloindio, es vecino de El Mirador, una pedanía del municipio murciano de San Javier.

Cursó el bachillerato de Artes Plásticas en el Instituto Ruiz de Alda y actualmente estudiaba en la universidad de Cartagena.

Massey fue arrestado después del incidente y comparecerá el próximo 30 de enero en una audiencia previa al juicio que se celebrará en la capital británica.

Según la Opinión de Murcia, el joven dejó una nota manuscrita colgada en sus redes sociales donde dice que llevaba más de tres años planificando el ataque.

Y añade: “Siento no haberme despedido de muchos de vosotros...La mitad me hubierais asesinado. No creo que llegue a ser uno de los mejores de nuestro tiempo, pero sí el más prolífico”.

Y termina: "Espero volver en un par de años, habiendo conseguido todo lo que creíais que era capaz de conseguir”.