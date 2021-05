Tony Hudgell, el pequeño que sufrió malos tratos y que emociona a todo un país por su esfuerzo

Este viernes nos deja, también, la historia de Tony Hudgell.

Con sus caminatas benéficas, este niño inglés de seis años ha conseguido recaudar ya 700.000 libras para un Hospital de Londres. En la última, durante cuatro días ha caminado más de 500 pasos sobre sus piernas ortopédicas y sin la ayuda de muletas.

Thank you @BBCBreakfast for having us on this morning & to the wonderful @mrdanwalker @louiseminchin Tony loved it and hopes to reach his 10 million target �� @EvelinaLondon @captaintommoore #captaintom100challenge #fundraiser #GoTonyGo https://t.co/LrndtgsMKY https://t.co/87RLJOkY8n

Precisamente, los médicos de ese hospital fueron los que le trataron cuando tenía pocas semanas de vida, Tony ingresó con múltiples fracturas, traumatismos y una insuficiencia multi-orgánica debido a los malos tratos que sufría por parte de sus padres biológicos. Tony sobrevivió, pero le tuvieron que amputar las piernas.

Con unas prótesis y apoyado por sus padres adoptivos acaba de conseguir este nuevo reto. El pasado mes de junio ya consiguió caminar 10 kilómetros, eso sí, con la ayuda de unas muletas.

Fantastic end to #CaptainTom100 challenge 100 steps smashed with over 500 completed & an incredible over 70K raised for @EvelinaLondon



Forever grateful @captaintommoore for inspiring our boy to walk ��



Thank you to everyone who has donated & supporting our ��#GoTonyGopic.twitter.com/IRAFwvTSWJ