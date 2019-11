Ed Sheeran descubre que es sobrino de un sicario de la mafia irlandesa: 'El irlandés'

Ed Sheeran, el cantante pelirrojo británico, dice que es pariente de un sicario que mató a 25 personas.

Ese familiar fue Frank Sheeran, apodado 'El irlandés', un gánster de los años setenta del que se decía que pintaba las paredes de su casa con la sangre de sus víctimas.

El dato lo ha revelado el actor británico Stephen Graham durante la promoción de la película 'El irlandés', dirigida por Martin Scorsese y que se estrena el 15 de noviembre.

Robert De Niro is playing a top Irish Gangster in a new Martin Scorsese film. The gangster he is playing is called Frank Sheeran. true story