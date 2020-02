Muere Katherine Johnson, el ‘ordenador’ de la NASA que ayudó al hombre a llegar a la Luna

Esta es la historia de una mujer de película. Brillante. Visionaria.

Su nombre es Katherine Johnson y el sino de su vida... ser una de las matemáticas que llevó a la humanidad hasta la Luna.

Esta afroamericana nació en Virginia Occidental. En una época marcada por la segregación racial. Por eso su camino hasta convertirse en una de las científicas más reputadas de aquellos años no fue fácil. Pero su talento se impuso a todo lo demás.

Katherine Johnson trabajando en la NASA (EFE)

Tonight, count the stars and remember a trailblazer. ✨



A figure hidden no more, Katherine Johnson helped lead us into a new era in space exploration, and for that we are forever grateful. Join us in reflecting on her powerful legacy. https://t.co/oNW4tnOu0T — NASA (@NASA) February 25, 2020

Con tan sólo 14 años ya estaba sentada en un pupitre de la universidad. Porque Katherine Johnson pensaba en números: contaba los pasos que daba cada día. Las páginas del libro que pasaba. Los coches que se cruzaba. Las ovejas antes de dormir. Su obsesión con las matemáticas no tenía fin. Sumaba, sumaba y sumaba...

Por eso, en cuanto se enteró de que la NASA buscaba matemáticas, se presentó. Y la cogieron, claro. Allí, sus jefes se fiaban más de ella que de los ordenadores. También los astronautas. Quedó claro con el alegato a su brillantez que le dedicó John Glenn, el primer americano en orbitar sobre la tierra después de que Katherine comprobara unos datos que ofrecía la computadora sobre la misión:

-¡Si ella dice que son buenos, entonces estoy listo para partir!-, aseguró el astronauta en 1962.

“If she says they’re good, then I’m ready to go.”



Katherine Johnson was asked to check the numbers of the electronically calculated trajectory of astronaut John Glenn’s 1962 orbital mission — by hand. Honor her contributions to our space program: https://t.co/A3G8QWH1L3 pic.twitter.com/U39LCuJROZ — NASA (@NASA) February 24, 2020

Katherine Johnson con la Medalla Presidencial de la Libertad, quele entregó Obama el 24 de noviembre de 2015 (EFE)

Katherine calculaba a mano las trayectorias de los cohetes. Y las dibujaba sobre papel cuadriculado. Así fue como precisó el lugar de la Luna sobre el que aterrizó el Apolo XI en 1969.

With slide rules and pencils, Katherine Johnson’s brilliant mind helped launch our nation into space.



No longer a Hidden Figure, her bravery and commitment to excellence leaves an eternal legacy for us all: https://t.co/1D6xzQNWrg pic.twitter.com/pvUvoRhuxp — NASA (@NASA) February 24, 2020

Las sumas y las restas han estado presentes en Katherine hasta el último día de su vida. Ha muerto con 101 años. Y parte de su legado ha quedado recogido en una bonita película estrenada en 2016. Su título es 'Figuras Ocultas'...

"We will always have STEM with us. Some things will drop out of the public eye and will go away, but there will always be science, engineering and technology. And there will always, always be mathematics."



Katherine Johnson, 1918-2020 pic.twitter.com/Vkp0MgfwtH — NASA STEM Engagement (@NASASTEM) February 24, 2020

Katherine Johnson con Caroline Waterlow y Ezra Edelman, ganadores del premio a la Mejor Película Documental por 'OJ: Made in America’ (EFE)

