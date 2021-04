Mayur Shelke, el héroe de la India tras salvar in extremis la vida de un niño de 6 años

Este martes nos deja, también, la historia de Mayur Shelke. Con la India en estado de shock por la virulencia de la pandemia, este hombre se ha convertido en el nuevo héroe nacional.

Y su gesta está sirviendo para insuflar un poco de ánimo a sus compatriotas. Lo necesitan. El covid se ha cobrado casi 3.000 nuevas vidas en las últimas 24 horas y ha causado 353.000 contagios.

Y en medio de esta tragedia, Mayur es el nuevo héroe nacional al protagonizar un milagro. Este trabajador de una estación de tren cerca de Bombayha salvado la vida de un niño in extremis.

El pequeño andaba junto a su madre por el andén. Tras resbalarse, se cayó a la vía justo cuando se aproximaba un tren a bastante velocidad. Sin opción de frenar a tiempo.

Así que Mayur no se lo pensó, corrió hacia él, lo levantó y tres segundos antes de que les pasara el tren por encima consiguió poner al niño a salvo y después apartarse él.

El gesto le ha valido el reconocimiento social. Y un premio en metálico que ha querido compartir con la familia del pequeño.

Hon'ble Minister Shri @PiyushGoyal announced an award of Rs 50000/- to Shri Mayur Shelke, Pointsman, Vangani Station for the act of bravery, courage & presence of mind on duty.

He saved a life of a child who accidentally fell on the track.



Congratulations to Shri M. Shelke pic.twitter.com/KOD78oZH9R