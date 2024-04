Hay gente fuerte y luego está Irene. Hay gente muy fuerte a pesar de que sea bajita. Lo poderoso a veces se esconde o se disfraza debajo de lo vulnerable. Y hay gente muy grande que también disimula su poder, que pasa a veces por no usarlo. Y luego, está Irene. Irene Nevado. Tiene fibrosis quística, una enfermedad genética y degenerativa, así que necesitaba un trasplante doble, de los dos pulmones, para vivir

Y una noche de 2008, su teléfono sonó. En el Hospital de Majadahonda estaba todo preparado para la operación. Irene lo recuerda sin el dulzor que nos ha enseñado el cine.

Irene, trasplantada de cuatro pulmones: “La espera es lo más horrible” Esta enfermera se ha convertido en coach de trasplantes ayudando a los pacientes que estában esperando sus órganos Pilar Abad Queipo 10 abr 2024 - 14:49

Hasta aquí, la historia está contada. Pero es que Irene tuvo que repetirla. Atravesó un momento complicado que hizo que su sistema inmune rechazara esos pulmones y hubo que buscar otros, así que el proceso volvió a comenzar. Dos años y medio esperando hasta que en 2019 llegaron. Pero notó que la espera la llevó mucho mejor, así que decidió ayudar. Su proyecto “La vida espera” trata de eso, de acompañar, de aconsejar a la gente que aguarda con angustia a que llegue su trasplante

Irene Nevado, la mujer con seis pulmones distintos a lo largo de su vida. No me digan que no: le queda fuelle para hacer respirar a los demás.