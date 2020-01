Hakan Sukur, el futbolista que guió a Turquía en el Mundial de 2002 y que ahora trabaja en Uber

Fue el máximo goleador de la historia de la selección turca y delantero del Galatasaray, del Inter de Milán y del Blackburn Rovers. Y guió a Turquía al tercer puesto del Mundial 2002.

Se llama Hakan Sukur, tiene 48 años y ahora trabaja como conductor de Uber, en Washington. Vive con las mismas dificultades de cualquier emigrante y culpa de esta situación al presidente de su país, Recep Tayyip Erdogan.

"No me queda nada. Él me lo ha quitado todo: la libertad de expresión y el derecho al trabajo", dice Sukur, en una entrevista a un periódico alemán, donde asegura que todas sus casas, negocios y cuentas bancarias en Turquía han sido intervenidas por el Gobierno.

Sus problemas empezaron en 2011 cuando decidió entrar en política. Tras ser elegido diputado por el Partido de la Justicia y el Desarrollo del propio Erdogan, tuvo que dimitir dos años después por un presunto caso de corrupción.

Desde ese momento se alineó con el clérigo islamista Fetullah Gulen, uno de los grandes adversarios del presidente y líder del movimiento Hizmet. Y ahí comenzó su desgracia.

Se vio obligado a emigrar a Estados Unidos, donde montó un negocio de hostelería. Actualmente trabaja para Uber y vende libros.

“Ellos sólo me llaman traidor y terrorista. Soy un enemigo del gobierno, no un enemigo de la nación turca. Amo a nuestro país y a nuestra bandera".