La frase con la que un astronauta revoluciona las redes al pasar por Salamanca: “Ojalá tuviéramos paella aquí”

Este lunes nos deja, también, la historia de Robert Shane. Este exmilitar del ejército de los Estados Unidos está participando como astronauta en una misión a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Hasta ahora, su presencia en el espacio había pasado desapercibida para nuestro país. Hasta este domingo.

Y es que Robert se acordó de Salamanca justo cuando sobrevolaba la ciudad desde el espacio. Pero lo hizo metiendo un poco la pata.

El astronauta escribió un mensaje en Twitter saludando a los salmantinos y añadiendo: “Ojalá tuviéramos un poco de paella espacial aquí arriba para disfrutarla”.

Hola España! We flew by Salamanca recently and the Tormes River was in plain sight. Wish we had some space paella up here to enjoy! pic.twitter.com/47cLIfCgMp