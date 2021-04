85 años convertida ya en la protagonista de la mejor fotografía del año.

La imagen tomada por el fotógrafo danés Mads Nissenmuestra el momento en el que Rosa se abraza, entre plásticos, a una enfermera de su residencia en Sao Paulo.

Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4pic.twitter.com/7oz37vRNBI