Encuentran un casete en Canarias perdido hace veinticinco años en Mallorca

Esta es la historia de un casette encontrado por su dueña 25 años después. Stella Wedell tenía 12 años. Viajó junto a sus padres en el verano del 93 a España. Querían recorrer la Costa Brava y acabar en Mallorca. Y así fue.

La joven Stella hizo la maleta antes de partir. Se metió varias camisetas, un par de bikinies, ropa interior, un walkman y un casette de música...

El casette lo había grabado el día anterior. En él había registradas 20 canciones. Oh Carolina de Shaggy, Go West de The Pet Shop Boys, Iron Lion Zion de Bob Marley...

La pequeña Stella disfrutó de la música durante la primera parte del viaje. Se tiraba en la arena de la playa y se evadía escuchando a sus artistas favoritos. Pero la mala fortuna quiso que, en Mallorca, el casette desapareciera misteriosamente.

Lo buscó una y otra vez. Levantó la toalla, miró entre su cubo de playa y las sillas de sus padres. Y nada de nada.

Lo curioso viene ahora. Hace unas semanas, esta mujer de ahora 37 años viajó desde Berlín hasta Estocolmo. Allí, decidió visitar una exposición bautizada como 'Sea of artefacts'. Objetos encontrados en el mar. Pasados varios trabajos... se encontró de frente con una vitrina que albergaba un casette. Encontrado en una playa de Fuerteventura. Y justo al lado, la lista de canciones que había registradas en él.

Stella la leyó hasta tres veces. Porque no se lo podía creer. Lo que tenía ante ella era su casette perdido, y ahora recuperado 25 años después...