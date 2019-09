Carli Lloyd, de estrella del fútbol a promesa de la NFL

Se llama Carli Lloyd, es estadounidense y afronta el otoño de su carrera, tras haber sido una estrella del fútbol femenino. A sus 37 años puede presumir de haber marcado 113 goles en 281 partidos con su selección, y de haber levantado dos Copas del Mundo.

Lloyd ha perdido algo de físico, pero mantiene su espectacular pegada de balón. Y eso, precisamente, es lo que se ha hecho viral en estos tiempos de redes sociales. El vídeo ha sido visto por miles de personas... En él, un jugador profesional de fútbol americano, de los Philadelphia Eagles, se coloca de rodillas y sostiene en el suelo, con dos dedos, el balón ovalado de ese deporte. Y, entonces, aparece Lloyd, para patear con violencia....

A pesar de estar más acostumbrada al balón redondo del fútbol europeo, Carli Lloyd lanza el óvalo a 55 yardas para meterlo entre palos... Se trata de algo que muchos jugadores profesionales de la NFL no son capaces de hacer.

Thank you to the @Eagles for having me out! Thanks to @JustinTuck @jake_elliott22 @MayorRandyBrown for the good time and tips! �� �� #55yd pic.twitter.com/owZ16f46Th