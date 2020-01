'Ahlan Simsim', el ‘Barrio Sésamo’ árabe para curar las heridas y devolver la sonrisa de los niños en Siria

Cientos de miles de muertos y millones de desplazados y refugiados. Hemos estrenado 2020 y con él, el noveno año de la Guerra Civil más cruenta de este siglo XXI: la guerra de Siria.

Como en toda guerra, estremece contemplar a las víctimas más pequeñas e inocentes, esas imágenes de niños muertos o hacinados en campamentos de refugiados, niños que lloran.... niños que pasan hambre.

Pero siempre hay un camino a la esperanza. Hoy en El Mundo vemos la fotografía de un niño que sonríe y seguramente no tenga muchos motivos. Pero posa con sonrisa abierta y mirada radiante a la puerta de la tienda de campaña en la que vive, junto a Elmo, uno de los personajes clásicos de Barrio Sésamo.

El mítico programa, que cumple 50 años, estrenará el mes que viene una versión en Siria. Por increíble que parezca, la televisión pública sigue funcionando. Se podrá ver también en los campos de refugiados de Irak, Jordania y el Líbano.

Y allí asomarán los personajes de siempre de Barrio Sésamo, Triqui-el monstruo de las galletas, Coco y, como no, la Rana Gustavo, el intrépido periodista del barrio.

Pero también nuevos fichajes como los niños Basma y Jad o Ma-Zooza, una cría de cabra que acompañará a los dos chavales en sus aventuras.

'Ahlan Simsim' (#AhlanSimsim), 'Bienvenido Sésamo' en árabe, curará heridas y devolverá a Siria algo tan hermoso como la sonrisa de un niño.