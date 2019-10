Pagan 300.000 dólares por la chaqueta que Kurt Cobain lució en el mítico ‘Unplugged’, meses antes de su muerte

La chaqueta de punto o cárdigan que Kurt Cobain lució durante un concierto de Nirvana en noviembre de 1993, el mítico MTV Unplugged, se ha vendido en una subasta por más de 300.000 dólares.

Cobain se puso esa chaqueta en los meses previos a su suicidio, ocurrido en abril de 1994. Han pasado 25 años desde entonces pero sigue intacta. Continúa con un botón de menos y tiene dos quemaduras de cigarrillo y una mancha marrón en uno de sus bolsillos.

Según la historiadora de moda Kimberly Chrisman-Campbell, el cárdigan se confeccionó entre 1960 y 1965. Su precio inicial pudo rondar los 16 dólares. Seguramente el cantante lo compró en una tienda de segunda mano.

Kurt Cobain's thrift-shop cardigan is back on the market. I write about it in my new book, @WornOnThisDay. But when @RollingStone asked me to find out when it was originally made AND HOW MUCH IT COST, I didn't think I could do it. https://t.co/VsGoOpcb5t