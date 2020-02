Muere Popeye, el sicario más sanguinario de Pablo Escobar

Ha muerto Popeye, el sicario más famoso y sanguinario del también criminal y narcotraficante Pablo Escobar. Mató a 300 personas y participó en el asesinato de otras 3.000.

John Jairo Velásquez Vásquez, que así se llamaba, tenía 57 años. Había nacido en Medellín, Colombia, y ha fallecido de un cáncer de esófago, tras sobrevivir a infinitas guerras.

A Popeye no le importaba asesinar a mujeres, aunque estuvieran embarazadas, pero se negaba a matar niños y curas, porque, según él, era “muy rezandero”. Mató incluso a su novia.

"El patrón me llamó y me dio la orden: Popeye, vaya y mátela. Como las órdenes no se discutían, me tocó. Usted no sabe lo que es matar a una persona a la cual uno adora".

En su amplia lista criminal hay políticos, militares, policías y periodistas. Sólo pasó 24 años en la cárcel. Gracias a su carácter dicharachero y descarado, llevó su vida a la televisión y se convirtió en un “youtuber” de gran popularidad.

"Hay una cosa muy clara, estoy retirado del crimen, pero si yo veo que vienen tres tipos a matarme, les doy más plomo que mi Dios paciencia. Prefiero morir en una lluvia de balas que enfermo", dijo en una entrevista a El Mundo.

Pero no murió a balazos. Estaba convencido de que llegaría a viejo y que nunca le asesinarían. Murió como más temía: de una enfermedad larga y letal.

Algunos sicarios también mueren en la cama.

Es la 'Historia del día' en 'Herrera en COPE'.