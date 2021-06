Muere Cobby, el chimpancé más viejo en cautiverio en EE. UU.

Este lunes nos deja, también, la historia de Cobby. El chimpancé más viejo en cautiverio de los Estados Unidos ha fallecido este domingo a los 63 años.

Cobby era una de las estrellas del Zoológico de San Francisco. Formaba junto a Minnie y Maggie un equipo de chimpancés que llevaba 42 años atrayendo, cada temporada, a miles de niños y, también, adultos. Todos querían verlos saltar, comer, poner caras raras o quitarse piojillos entre ellos.

We are heartbroken to share the sad news of the passing of our beloved Cobby, 63-year-old male chimpanzee. Cobby, a gentle soul, brought a calming presence to our troop of seven and was a protective companion to Minnie and Maggie, who he lived with for 42 years. pic.twitter.com/WLFoJk9e1u