Mike Esmond, el ‘Papá Noel’ que pagó las deudas de 36 familias para que no se quedaran sin luz en Navidad

Mike Esmond tiene 73 años y vive en Gulf Breeze, una ciudad del noroeste de Florida, y estas navidades ha realizado una acción digna de formar parte de un cuento navideño de Charles Dickens.

Esmond ha pagado las facturas de 36 familias para evitar que se quedaran sin luz, agua o gas durante las Navidades. Él, junto a sus tres hijas, ya sufrió esa circunstancia en 1983. Aquel año, las temperaturas eran de 12 grados bajo cero y los carámbanos colgaban de las ventanas.

The season of giving is here. Michael Esmond paid off 36 families’ utility bills. He found out who was at risk of having their power turned off. He spent $4,600 making their holidays a little less stressful.



Instead of warnings, the families received these cards. @weartv pic.twitter.com/7C3YGcy3oG