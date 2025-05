Qué es un ictus transitorio, el accidente cardiovascular que obligó a pasar por quirófano a la actriz Belén Rueda

La hemos visto en un montón de películas y la seguiremos viendo porque no tiene intención de dejar de trabajar. Todo lo contrario. La actriz Belén Rueda le ha contado a Jesús Calleja que un día se mareó mucho.

Tanto, que llamó a su hermana que vive cerca de su casa y le dijo que no se encontraba bien. Así que su hermana, que la conoce bien, comenzó con algunos sencillos gestos que son capaces de evidenciar un problema cerebrovascular. Y sí, estaba sufriendo un ictus transitorio.

A Belén Rueda le metieron a través de la femoral un stent que le llegó a la cabeza, justo donde sufrió el aneurisma y ahora está sensacional, como si nada hubiera pasado.

Y además lo cuenta, lo cuenta ahora porque sabe que hay mucha gente como ella. Gente con miedo a perder posibilidades laborales o a que la traten distinto.

El ictus transitorio es un accidente breve y pasajero, con síntomas que duran menos de dos horas y sin evidencia de infarto cerebral. Cada año en España, se registran 110.000 nuevos casos, incluyendo estas obstrucciones temporales.

Un ictus es un término que desata muchos miedos al escucharlo, pero sobre todo, desata a veces reacciones en el resto que no ayudan a los afectados.

La vida no se puede parar, no se debe parar. Sobre todo si son ellos lo que necesitan seguir sintiéndose, en lo que puedan, útiles todavía.

sUS PALABRAS CON jESÚS cALLEJA

En una etapa muy relajada de su vida en la que ha encontrado el equilibrio perfecto entre el éxito profesional y personal, Belén Rueda de ha sumado a la aventura de Jesús Calleja con el que ha viajado hasta Egipto acompañada de David Bisbal y Rosanna Zanetti, Eva Hache y Santiago Segura.

A las puertas de la boda de su hija Belén Écija, la actriz confiesa que está disfrutando mucho de todo el proceso de los preparativos porque ve que su hija y su futuro marido lo están llevando muy bien: "Mi hija tiene 30 años y llevo muy bien que se case, lo están llevando con tanta ilusión que se contagia. Me gustaría que me llamaran abuela, es simplemente un nombre".

Tras haber cumplido los 60 el pasado 16 de marzo, Belén reconoce que ha sio un escalón que ha vivido tanto a nivel personal como profesional: "Los 60 no solo se cumplen profesionalmente, también personalmentre y te apetece dedicarle tiempo a esos amigos que quizás no has visto tanto".

Consciente de que esto supuso un cambio en su vida, Belén le explicaba a Jesús que incluso tuvo que someterse a una operación: "Mi familia sí lo sabía. Me operaron y me pusieron un stent. El neurólogo para mí es Dios, me dijo ahora estás mejor que antes, el tema de no descubrir a tiempo un aneurisma es que puedes tener un ictus muy grave".