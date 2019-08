El exingeniero de la NASA y youtuber que demuestra si los tiburones pueden oler sangre humana a gran distancia

Mark Rober es un exingeniero de la NASA que ha pasado ahora a otra profesión muy distinta. Se ha pasado a Youtuber.

En los vídeos de su canal, se dedica a aplicar sus conocimientos como ingeniero para descubrir o desmontar mitos que están muy presentes en nuestra vida cotidiana.

Uno de sus últimos vídeos ha triunfado en este canal con 30 millones de visitas y más de cuarenta mil comentarios.

Su ocurrencia fue comprobar si era cierta la leyenda que dice que los tiburones pueden oler la sangre humana aunque estén a gran distancia.

El experimento lo ha realizado en Bahamas y lo ha hecho en varias fases para asegurarse al cien por cien de que sus sospechas eran ciertas.

Primero, desde cuatro tablas de surf vertió 4 líquidos para saber cuál les atraería más. Agua de mar, aceite de pescado, orina y sangre de vaca. Los tiburones solamente acudieron a la última a pesar de pasar al menos media hora hasta que lo descubrieron.

